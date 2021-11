Paul Rudd, o Homem-Formiga, é eleito o ‘homem mais sexy do mundo’ pela revista People

Ator ficou surpreso com o título, assim como sua esposa, que ficou em choque e depois caiu na risada

O ator Paul Rudd foi eleito o “homem mais sexy do mundo” em 2021 pela revista People. O intérprete do super-herói da Marvel Homem-Formiga contou que recebeu o título com espanto, pois não está acostuma ser rotulado como “sexy” pelas pessoas. “Eu tenho consciência o suficiente para saber que quando as pessoas ouvirem que eu fui escolhido para isso elas dirão: ‘O quê?’. E isso não é falsa modéstia”, afirmou. Paul, que atualmente está com 52 anos, vive um dos melhores momentos da sua carreira – além de estrelar “The Shrink Next Door”, nova série da Apple TV+, ele é o protagonista da nova franquia “Ghostbusters – Mais Além”, que chega aos cinemas dia 19 de novembro. No entanto, o que deixa o astro de Hollywood de fato feliz não é estar cheio de trabalha, mas estar em casa com sua esposa, Julie, e com os filhos Jack, de 17 anos, e Darby, de 12 anos.

“Quando eu penso sobre mim mesmo, eu penso em mim como um marido e como um pai. Eu só saio com minha família quando não estou trabalhando e isso é o que eu mais gosto”, comentou Paul. A esposa do ator foi a única pessoa para quem ele contou com antecedência que receberia o título. “Ela ficou estupefata, mas ela foi muito amável. Depois de algumas risadas e do choque, ela disse: ‘Oh, eles acertaram’. E isso foi muito doce. Ela provavelmente não estava dizendo a verdade, mas o que ela iria dizer?”, brincou o ator. Ele também disse que sabe que o assunto vai gerar muitas brincadeiras, mas não liga para isso. “Todos os meus amigos vão me destruir e espero que façam isso, é por isso que são meus amigos.” Com bom humor, o artista também falou que o título, que no ano passado foi dado ao ator Michael B. Jordan, vai mudar muito sua vida: “Espero agora finalmente ser convidado para alguns desses jantares sensuais com [George] Clooney, [Brad] Pitt e B. Jordan. E eu acho que vou ser visto muito mais vezes em iates”.