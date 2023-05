Iza faz participação especial em show de Alicia Keys no Rio de Janeiro

Norte-americana iniciou sua turnê pela América Latina nesta quarta-feira e passa por São Paulo na sexta

Reprodução/ twitter @izagallery Brasileira subiu no palco ao lado de Alicia na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro



A cantora Iza surpreendeu os fãs da norte-americana Alicia Keys em show nesta quarta-feira, 3, no Rio de Janeiro. A artista foi convidada para subir ao palco e cantou ‘Dona de Mim’ ao lado da cantora de 42 anos. As duas ainda cantarolaram ‘Un-Thinkable’. O show na Jeunesse Arena iniciou a turnê Alicia+Keys World Tour 2023 na América Latina. Nesta sexta-feira, 5, a norte-americana se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, e ainda há ingressos disponíveis que vão de R$ 550 a R$ 780. Depois do Brasil, Alicia ainda passa pela Argentina, Chile, Colômbia e encerra essa parte da turnê no México em 19 de maio.