Jane’s Addiction interrompe apresentação em Boston após vocalista e guitarrista trocarem socos

Vocalista Perry Farrell agrediu o guitarrista Dave Navarro, dando início a uma confusão durante a execução da 11ª música do setlist; os dois tiveram de ser separados

Reprodução/Instagram/ettylaufarrell O vocalista do Jane's Addiction, Perry Farrel (à dir.), parte para cima do guitarrista Dave Navarro



Na noite de sexta-feira (13), um show da banda Jane’s Addiction em Boston, nos Estados Unidos, foi abruptamente interrompido devido a uma altercação entre o vocalista Perry Farrell e o guitarrista Dave Navarro. Durante a apresentação, Farrell empurrou Navarro, que, visivelmente surpreso, conseguiu concluir os últimos acordes da música em andamento. A tensão aumentou quando Farrell, em um momento de fúria, desferiu um soco em seu colega de banda. A situação rapidamente se tornou caótica, levando quatro membros da equipe de produção a intervir para separar os dois músicos. Enquanto isso, Navarro decidiu colocar sua guitarra no chão e começou a interagir com o público, tentando manter a atmosfera do show. Farrell, por sua vez, foi retirado do palco, deixando os fãs sem entender completamente o que havia acontecido.

O incidente ocorreu após a 11ª canção do setlist, que normalmente conta com cerca de 15 músicas. A interrupção deixou os fãs perplexos, que esperavam uma apresentação completa da banda. Até o momento, não houve declarações de Farrell ou Navarro nas redes sociais sobre o ocorrido, o que tem gerado especulações entre os admiradores da banda. A briga entre os integrantes da Jane’s Addiction não é um fato isolado, já que o grupo tem um histórico de conflitos internos.

Veja a briga entre os integrantes do Jane’s Addiction

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Etty Lau Farrell (@ettylaufarrell)

*Reportagem produzida com auxílio de IA