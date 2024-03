Jessie J confirma shows em São Paulo e no Rio de Janeiro

Cantora britânica retorna ao Brasil após dois anos para duas apresentações; ingressos já estão disponíveis

Reprodução/Instagram/jessiej Surpresa! Jessie J retorna ao Brasil após dois anos para apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro



A cantora britânica Jessie J está de volta ao Brasil após dois anos de sua última visita. Ela anunciou dois shows no país, sendo um em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 30 de abril, e outro no Viva Rio, no Rio de Janeiro, em 2 de maio. No show em São Paulo, além da apresentação de Jessie J, haverá uma performance especial de abertura da cantora Lauren Jauregui, ex-integrante da banda Fifth Harmony. Jauregui também está oferecendo pacotes de “meet and greet” para os fãs que desejam conhecê-la nos bastidores. Em suas redes sociais, Jessie J expressou sua felicidade em retornar ao Brasil, país que ela considera um dos mais especiais para ela. Ela mencionou seus fãs como “heartbeats”, um apelido carinhoso que ela deu a eles. Os ingressos para o show em São Paulo já estão disponíveis para o público em geral, com preços que variam de R$ 190,00 (meia-entrada na pista comum) a R$ 750,00 (inteira no mezanino). No Rio de Janeiro, há uma pré-venda exclusiva para clientes Vivo até o dia 2 de março, com valores entre R$ 175,00 (meia na pista comum) e R$ 590,00 (inteira na pista premium).

