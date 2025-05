João Gomes, Mestrinho e Jota.pê lançam o projeto ‘Dominguinho’ e estreiam turnê na Casa Natura Musical

Trio entrega um álbum acústico e intimista que celebra a brasilidade e a leveza dos encontros musicais

BRUNO AMARAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A Casa Natura Musical foi palco do show de abertura da turnê Dominguinho, projeto que une Jotapê, João Gomes e Mestrinho



João Gomes, Mestrinho e Jota.pê se unem em um projeto inédito e cheio de brasilidade: Dominguinho. A proposta é transformar a energia dos domingos em uma trilha sonora leve, afetiva e acolhedora, misturando referências da música brasileira em um repertório feito para relaxar e celebrar. Gravado no Sítio Histórico de Olinda, o álbum aposta em uma sonoridade acústica, marcada pela sanfona de Mestrinho, os violões de Jota.pê e Vanutti, e a percussão de Gilú Amaral. A direção musical é assinada pelo trio, ao lado de Daniel Mendes, enquanto o conceito visual ficou por conta de Chico Kertész, da Macaco Gordo.

O repertório conta com 12 faixas, entre elas releituras surpreendentes, como o medley “Mete um Block Nele/Ela Tem” e uma versão especial de “Pontes Indestrutíveis”, clássico do Charlie Brown Jr. Além disso, o álbum apresenta a inédita “Flor”, composição de Mestrinho que adiciona ainda mais doçura ao trabalho.

A estreia ao vivo de Dominguinho aconteceu ontem, 26 de maio, na Casa Natura Musical, em São Paulo, marcando o primeiro show da turnê. O espetáculo também integra o “Esquenta de São João”, iniciativa da Natura que celebra a diversidade e a riqueza das tradições musicais brasileiras.

A união desses três artistas — João Gomes, um dos grandes nomes do forró; Mestrinho, referência da sanfona brasileira e integrante da turnê Gil, Tempo Rei; e Jota.pê, expoente da nova geração da MPB e vencedor de três Grammys Latinos — nasce da vontade de resgatar a simplicidade e o prazer de ouvir música com calma, desacelerando da correria do dia a dia.

Dominguinho já está disponível em todas as plataformas digitais e promete ser a trilha sonora ideal para quem quer transformar o domingo em um momento de pausa, respiro e boas vibrações.