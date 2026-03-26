Paul McCartney anuncia lançamento de novo álbum aos 83 anos

O disco de 14 faixas, titulado ‘The Boys Of Dungeon Lane’, revive as lembranças de sua juventude em Liverpool, no noroeste da Inglaterra, e os primeiros anos dos Beatles

DANTE FERNANDEZ / AFP O álbum reunirá várias novas canções de amor



A lenda britânica Paul McCartney, de 83 anos, anunciou nesta quinta-feira (26) o lançamento de um novo álbum em 29 de maio, o primeiro desde dezembro de 2020, junto da divulgação de um single carregado de nostalgia.

Este disco de 14 faixas, titulado “The Boys Of Dungeon Lane”, revive as lembranças de sua juventude em Liverpool, no noroeste da Inglaterra, e os primeiros anos dos Beatles, antes do grupo, formado em 1960, alcançar a fama mundial.

“Dungeon Lane” é um lugar situado perto da casa onde ele passou a infância, nos arredores desta cidade. Uma primeira faixa lançada nesta quinta-feira, “Days We Left Behind”, é marcada por esta melancolia.

O álbum reunirá várias novas canções de amor, assim como reflexões do artista sobre o período anterior à sua ascensão à fama.

“São simplesmente muitas lembranças de Liverpool”, comenta o cantor em seu site. “Muitas vezes me pergunto se só estou escrevendo sobre o passado, mas então digo a mim mesmo: ‘Como poderia escrever sobre outra coisa?'”, acrescenta.

Neste álbum, o artista relata suas primeiras aventuras ao lado de George Harrison e John Lennon, muito antes da ‘Beatlemania’.

O trabalho neste disco, produzido pelo americano Andrew Watt (que colaborou com Elton John e Lady Gaga), começou há aproximadamente cinco anos.

“The Boys of Dungeon Lane” é descrito como musicalmente “eclético”. Paul McCartney toca vários instrumentos nas faixas do álbum e explora diferentes estilos.

O artista lançou seu primeiro álbum solo, “McCartney”, em 1970, após a separação dos Beatles. O cantor também gravou sete álbuns de estúdio com o grupo Wings, formado junto com sua falecida esposa, Linda McCartney, e o ex-guitarrista dos Moody Blues, Denny Laine.

*AFP