John Lennon, 80 anos: Empire State é iluminado com símbolo da paz para celebrar cantor

Reprodução/Instagram/empirestatebldg Homenagem contou com a participação do filho de Lennon e Yoko Ono, Sean Ono Lennon



John Lennon completaria 80 anos nesta sexta-feira, 9 de outubro. Para celebrar o aniversário do cantor, o Empire State Building, em Nova York, foi iluminado em homenagem ao artista nesta quinta-feira (8), com uma cor azul celeste e um símbolo da paz em branco no mastro. A homenagem contou com a participação do filho de Lennon e Yoko Ono, Sean Ono Lennon, para ligar o interruptor e iluminar o prédio emblemático da Big Apple, cidade na qual o ex-beatle passou os últimos nove anos de vida e com a qual disse ter se identificado em inúmeras ocasiões.

Para esta homenagem especial, o edifício fez uma parceria com a gravadora Universal Music Group, que lançará um novo álbum com canções de Lennon, “Gimme Some Truth”. The Ultimate Mixes”, e com os herdeiros para celebrar a vida e o legado do cantor. Lennon foi um dos residentes mais famosos de Nova York desde a época em que se mudou com Yoko Ono para Manhattan, em 1971, depois que os Beatles se dissolveram. O artista falou diversas vezes em público sobre o amor que sentia por Nova York e, após uma longa batalha, conseguiu a permissão do governo americano para continuar morando nos Estados Unidos.

Após passar por duas residências, o casal acabou morando no edifício The Dakota, em frente ao Central Park, onde Sean cresceu. Yoko Ono ainda mora no local. Em Nova York, Lennon compôs e gravou vários álbuns solo, como “Mind Games” (1973), “Walls and Bridges” (1974), “Rock ‘n’ Roll” (1975), e colaborações com Ono, como “Sometime in New York City” (1972), seu último disco de estúdio, “Double Fantasy” (1980), e o que foi lançado após seu assassinato, “Milk and Honey” (1984).

*Com EFE