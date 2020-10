Johnny Nash, cantor de ‘I Can See Clearly Now’, morre aos 80 anos

Astro da música dos anos 1970 morreu em sua casa em Houston, informou a família à imprensa norte-americana

Divulgação 'Tears on My Pillow' foi outro sucesso eternizado na voz de Johnny Nash



O cantor e compositor americano Johnny Nash, famoso por “I Can See Clearly Now“, música que fez grande sucesso em 1972, morreu aos 80 anos. Nascido no Texas, o astro da música dos anos 1970 morreu em sua casa em Houston, informou Johnny Jr , seu filho. “I Can See Clearly Now” bateu recorde de vendas nos Estados Unidos. Outra canção, “Tears on My Pillow“, foi número um no Reino Unido em 1975. Johnny Nash foi o primeiro cantor não jamaicano a gravar reggae na Jamaica, segundo o seu site oficial

Nash, que também era ator e produtor, estava com a saúde debilitada e morreu de causas naturais em sua casa em Houston, sua cidade natal, disse seu filho à Associated Press. “Foi um pai maravilhoso, um homem dedicado à família. Amava as pessoas e o mundo. Sua comunidade vai sentir falta. A família era tudo para ele”, declarou o filho do artista ao site TMZ.

*Com Estadão Conteúdo