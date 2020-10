AC/DC está de volta com a inédita ‘Shot In The Dark’; ouça

Com formação clássica, banda divulga primeiro single de próximo disco, o ‘Power Up’, que chega em novembro

Reprodução/Instagram/acdc Brian Johnson (vocal), Phil Rudd (baterista), Cliff Williams (baixo) e os guitarristas Angus e Stevie Young



O AC/DC lançou nesta quarta-feira (7) a canção inédita “Shot In The Dark”, o primeiro lançamento da banda desde o disco “Rock or Bust”, de 2014. No início do mês, o perfil oficial do grupo confirmou o retorno dos membros de longa data Brian Johnson (vocal), Phil Rudd (baterista) e Cliff Williams (baixo), que ao lado dos guitarristas Angus e Stevie Young atiçaram a promessa de lançar material para os fãs. Um novo álbum também está a caminho: “Power Up” chega às plataformas digitais em 13 de novembro.

Os últimos anos do AC/DC foram conturbados por conta da morte de Malcolm Young, em 2017, e de uma suspeita de surdez do vocalista Brian Johnson. Em entrevista à Rolling Stone, Johnson disse que fez um tratamento experimental de três anos para evitar a perda total da audição. “A única coisa que posso dizer é que [a técnica] faz uso da estrutura óssea do crânio como receptora de som”, revelou. Johnson se afastou da banda em 2016, quando foi substituído por Axl Rose, dos Guns N’ Roses, durante a turnê do último álbum.

Ouça ‘Shot In The Dark’: