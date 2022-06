Johnny Hooker tem show cancelado em Itabira após protestos; fãs apontam homofobia

Apresentação do artista no 48° Festival de Inverno foi cortada após circular um abaixo assinado contra sua participação no evento; novo abaixo assinado em seu favor foi lançado

Reprodução/Instagram/johnnyhooker Johnny Hooker faria um show no 48° Festival de Inverno de Itabira



O show que o cantor Johnny Hooker realizaria no 48° Festival de Inverno de Itabira, em Minas Gerais, no dia 9 de julho foi cancelado. O anúncio foi feito pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA) que, em nota, informou que foi algo “em comum acordo com a produção” do cantor. “Todos os demais artistas e eventos estão devidamente confirmados, o que já garante ser este o maior e mais representativo Festival de Inverno nesse quase meio século de realização do mesmo. A Cultura segue sendo valorizada, democratizada e popularizada na terra de Drummond”, declarou a FCCDA sem mencionar o motivo do cancelamento. No entanto, um abaixo assinado online foi feito para o artista, que é gay, não se apresentar no evento. “Este manifesto é contra a contratação com verbas públicas do ‘artista Jhonny Hooker’ que fere todos os princípios da família cristão itabirana”, foi escrito em um trecho do texto que embasou o abaixo assinado.

Em outra parte, foi acrescentado: “Este não é o tipo de cultura que queremos para as nossas crianças e jovens, até porque a apresentação deste determinado cantor fere todos os direitos fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Até o momento da publicação desta nota, o abaixo assinado contou com 1.157 assinaturas. O cancelamento do show revoltou fãs que, nas redes sociais, definiram essa decisão como um ato homofóbico e de censura. Um novo abaixo assinado foi lançado, desta vez “contra o boicote e a intolerância ao show de Johnny Hooker”. “O cantor, com suas músicas e performances voltadas para a liberdade de expressão e resistência cultural, viria pela primeira vez na cidade. Infelizmente, seu show foi cancelado diante de posicionamentos homofóbicos, intolerantes e preconceituosos oriundos de fanatismo religioso e de um moralismo tóxico que censura”, foi descrito no documento online. O abaixo assinado em prol do artista já superou o contra e conta com mais de 1.475 assinaturas. A Jovem Pan entrou em contato com Johnny, mas ainda não obteve retorno.