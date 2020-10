Artistas e amigos lamentam a morte de Zuza Homem de Mello

Gilberto Gil e Caetano Veloso publicaram nas redes sociais lembranças sobre o maestro

ALF RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO Zuza Homem de Mello morreu aos 87 anos, no apartamento onde morava, vítima de um infarto



“Zuza nos deixou em paz após viver uma vida plena”. Assim, a família de Zuza Homem de Mello se despediu de um dos mais importantes pesquisadores da história da música brasileira. Nas redes sociais, amigos, colegas de profissão e admiradores também prestaram homenagens. O cantor Gilberto Gil disse que sente muito pela passagem do jornalista musical e relembrou uma gravação recente em que estiveram juntos. Caetano Veloso afirmou que foi presenteado com a convivência educadora de Zuza e saudou a existência do crítico.

João Bosco compartilhou um dos momentos com o amigo e o descreveu como um “brasileiro imenso, profundo conhecedor e apaixonado pela música brasileira”. O maestro Julio Medaglia, destacou a importância da obra de Zuza Homem de Mello. Medaglia foi um dos responsáveis pela indicação de Zuza à Academia Paulista de Letras, em 2018. Outros profissionais também prestaram homenagens ao maestro e falaram sobre passagens da sua vida. O jornalista Julio Maria, amigo de Zuza, diz que o último trabalho do pesquisador foi uma biografia de João Gilberto. “Ele estava felicíssimo, ele chorou lembrando histórias com o João, todo mundo tem que ouvir. Esse livro está pronto. Zuza entregou esse livro e, infelizmente, dias depois faleceu.”

Nos anos 50, Zuza Homem de Mello foi estudar na Julliard School of Music, a principal escola de música do mundo. Ele chegou a ter aulas com Ray Brown, um dos maiores baixistas da história. Esse período foi retratado no documentário “Zuza Homem de Kazz”, de 2018. Em entrevista à TV Brasil sobre o filme, ele contou que não queria aprimorar técnicas de som e sim, aprender a escrever sobre música. Zuza também fez trabalhos ao lado de músicos como Elis Regina, Milton Nascimento e Gilberto Gil. Ele dirigiu festivais e produziu e apresentou atrações no rádio e na TV. Na Jovem Pan, fez o programa “música nas veias”. Zuza Homem de Mello morreu aos 87 anos, no apartamento onde morava, vítima de um infarto.

Sinto muito pela passagem de Zuza Homem de Mello, pesquisador, crítico e jornalista musical, com quem estive recentemente para a gravação do programa "Muito Prazer, Meu Primeiro Disco", do qual ele foi curador. Descanse em paz. #GilbertoGil Foto: José Bassit" pic.twitter.com/jyFBfnrrk9 — Gilberto Gil (@gilbertogil) October 4, 2020

*Com informações do repórter Vinicius Moura