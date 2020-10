Linkin Park anuncia live para celebrar 20 anos do álbum ‘Hybrid Theory’

O Linkin Park anunciou que fará uma live para celebrar os 20 anos de “Hybrid Theory”, o primeiro álbum da banda, lançado em 2000. O evento acontece na próxima sexta-feira, dia 9 de outubro, e terá os integrantes respondendo dúvidas enviadas pelos fãs. Esta será a primeira “entrevista” de Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, Rob Bourdon e Dave “Phoenix” Pharrell desde 2017, quando Chester Bennington, o vocalista da banda, morreu. Além dos sucessos de “Hybrid Theory”, o Linkin Park promete também revelar imagens inéditas da turnê “Projekt Revolution”, de 2002, e performance de convidados ilustres — mas que ainda não foram revelados.

A live não será aberta ao público, já que somente com ingressos a partir de US$ 15 será possível assisti-la. Parte dos lucros obtidos será destinado à organização Crew Nation, que auxilia produtores de eventos durante a pandemia. A National Independent Venue Association, outra organização que ajuda casas de shows independentes, também será apoiada com a ação.

No dia da live, o Linkin Park lançará o álbum comemorativo “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition” com 12 canções inéditas, vendido juntamente com um livro de 80 páginas, uma fita cassete de “Street Team Sampler”, versões demo de músicas já lançadas e demais itens colecionáveis para os fãs.

Q&A WITH LINKIN PARK + PROJEKT REVOLUTION 2002 – join us for a special Q&A + the premiere of a never before seen Linkin Park performance from Projekt Revolution 2002.

Grab your tickets & exclusive bundles at https://t.co/cdgEajNHiw for the world premiere on October 9th @ 9am PDT pic.twitter.com/MsCZ900c65

— LINKIN PARK (@linkinpark) October 3, 2020