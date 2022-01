Jorge admite desavenças com Mateus: ‘Personalidades diferentes’

Cantor disse que teve atritos com seu parceiro na música, mas enfatizou que eles conseguiram se resolver e atualmente estão vivendo a melhor fase da dupla

Reprodução/Instagram/jorgeemateus/13.01.2022 Jorge e Mateus possuem 17 anos de parceria na música sertaneja



O cantor Jorge confirmou que sua relação com o cantor Mateus sofreu alguns altos e baixos nos últimos anos. A dupla está junta há 17 anos e, nesse período, houve momentos de atritos, pois, segundo Jorge, ele e o parceiro são muito diferentes. “A gente começou aquele processo ainda muito jovem e, de vez em quando, você quer bater de frente porque a gente é assim. Quando a gente tem duas personalidades diferentes e fortes, tem esses choques”, comentou o sertanejo ao canal do YouTube de André Piunti. “É como se a gente fosse dois irmãos que se conheceram mais velho. Basicamente, é isso. Esses desentendimentos acontecem como acontecem com dois irmãos que moram na mesma casa e tem pensamentos diferentes.”

A relação dos cantores melhorou, segundo Jorge, quando eles começaram a ceder e deixar o ego de lado. “O que estrega qualquer relação é o ego excessivo, é você querer ser sempre o dono da verdade, então a gente foi aprendendo a viver de uma forma muito respeitosa. Na vida é assim, você não pode estar certo sempre, tem que ceder”, afirmou. Considerada há anos uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil, os artistas precisaram lidar com os dois lados da fama e com problemas relacionados aos seus antigos sócios. Com o tempo, eles foram conseguindo lidar com esses problemas e foram tirando esses pesos das costas. Jorge acredita que isso só foi possível com a maturidade e com o respeito mútuo que aprenderam a ter um pelo outro. “[Atualmente] a gente está vivendo nossa melhor fase”, enfatizou o cantor.