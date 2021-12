‘Me come’: placa de fã faz Jorge e Mateus pararem show de tanto rir

Quando perceberam a mensagem do fã, os cantores começaram a rir e interromperam brevemente uma de suas músicas; vídeo viralizou nas redes sociais

Reprodução/Twitter@jorgeemateus Episódio marcou show da dupla em Avaré, no interior de São Paulo



Um fã surpreendeu a dupla sertaneja Jorge e Mateus durante um show realizado na sexta-feira, 10, na cidade de Avaré, no interior de São Paulo. Enquanto os cantores se apresentavam, um dos espectadores chamou a atenção da dupla e mostrou uma mensagem no celular que dizia: “Pelo amor de Deus, me come, Mateus”. A dupla reparou na mensagem e começou a rir, interrompendo parte do show. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e o perfil da dupla no Twitter compartilhou o registro com a frase “Aí não!” e vários emoticons de risadas. Por conta da grande repercussão, o nome da dupla ficou nos assuntos mais comentados do Twitter nos últimos dias e o fã acabou sendo alvo de diversas piadas.

Confira o registro: