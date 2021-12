Jorge e Mateus recebem certificado de platina por música com Marília Mendonça

Dupla também recebeu um prêmio após o álbum “Tudo Em Paz” ter atingido a marca de 1 bilhão de reproduções

Reprodução/Instagram Premiação foi entregue para a dupla no último sábado, 11



A dupla sertaneja Jorge & Mateus recebeu o certificado de Platina pela música “Me Ame Mais“, uma parceria com a cantora Marília Mendonça. A dupla foi surpreendida com a premiação durante sua apresentação no Festeja, no Rio de Janeiro, no último sábado, 11. Além disso, a dupla também recebeu o certificado por 1 bilhão de reproduções no álbum “Tudo Em Paz”, do qual a faixa faz parte. Segundo o Spotify, “Tudo Em Paz” foi o segundo álbum mais ouvido de 2021 na plataforma, enquanto que os sertanejos ocupam a quarta posição no ranking de artistas mais ouvidos. No lançamento, o projeto foi para o Spotify Global como um dos mais ouvidos do mundo. Ao todo, o álbum, que é o nono projeto da dupla, tem 15 faixas e foi gravado ao vivo na cidade e Pirenópolis, em Goiás.