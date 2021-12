Fã de Kylie Jenner é preso ao tentar invadir mansão para pedi-la em casamento

Homem de 23 anos acabou confundindo os imóveis e bateu na porta do vizinho da influenciadora com um buquê de flores

Reprodução/Instagram/kyliejenner/13.12.2021 Fã tentou pedir Kylie Jenner em casamento e acabou preso



Um fã da influenciadora digital Kylie Jenner foi preso nos Estados Unidos após tentar invadir sua mansão. O intuito dele era para pedir sua mão em casamento. Fontes policiais disseram ao TMZ que na última quinta-feira, 9, houve um chamado no bairro em que a irmã de Kim Kardashian mora, isso porque o homem, de 23 anos, pulou a cerca de uma das casas procurando pela influenciadora, o problema é que o fã errou de mansão e acabou batendo na porta do vizinho de Kylie. O assunto só veio à tona nesta segunda-feira, 13. Segundo os policiais, o homem estava com um buquê de flores e disse que tentou invadir a residência da influenciadora, pois queria se declarar para ela. O plano dele deu errado e o fã acabou sendo preso por invadir uma propriedade privada. Vale lembrar que Kylie está grávida do seu segundo filho com o rapper Travis Scott. Há alguns meses, Kim Kardashian recebeu um pacote suspeito que foi interceptado por seus seguranças. Dentro dele, havia um anel de noivado de diamante e, acredite, uma pílula do dia seguinte.