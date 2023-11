Junior Lima revela que teve crises de pânico após fim da parceria com Sandy: ‘Altos e baixos’

Músico contou que teve dificuldade em lidar com a exposição na adolescência

FÁBIO GUINALZ/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Júnior dá um beijo na irmã Sandy



Junior Lima revelou que o fim de sua parceria com Sandy, em 2007, não foi fácil. Em entrevista ao podcast “Quem pode, pod”, o músico afirmou que sofreu com crises de pânico e ansiedade depois do término. “A gente sempre teve uma relação muito incrível, muito saudável. A gente sempre torceu muito um pelo outro. Era doído ver esse tipo de coisa. Porque sempre que queriam elogiar um, precisavam criticar o outro. As pessoas caem nessa armadilha até hoje”, disse Junior, reforçando a dificuldade de lidar com tamanha pressão na adolescência. “E eu não. Eu fui sentir isso quando acabou a dupla. Teve um período que fiquei ali mais ansioso, comecei a ter pânico, um monte de coisa. Veio uma depressão, não foi uma depressão profunda, diagnosticada. Mas uma tristeza profunda, não tinha vontade de fazer nada. Eu tive uns altos e baixos”, continuou.