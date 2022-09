Justin Bieber bate recorde de artista mais caro da história do Rock in Rio; veja o valor

Cantor canadense se apresentou no dia 4 de setembro após esgotar entradas em minutos

Reprodução/Instagram/justinbieber Bieber se apresentou no Rock in Rio e depois cancelou shows solo no país para cuidar da saúde



A vinda de Justin Bieber ao Brasil, no início do mês, causou um alvoroço. Após especulações sobre o cancelamento das apresentações, o cantor canadense se apresentou no dia 4 de setembro no Rock in Rio e depois confirmou a suspensão de seus shows no país e do restante da turnê para cuidar da saúde. Muitos disseram que Bieber só se apresentou no Rio porque a multa da quebra de contrato seria três vezes o que ele receberia. Nesta terça-feira, 20, foi revelado o valor do cachê do artista: R$ 26 milhões (US$ 5 milhões). O número foi divulgado na coluna de Leo Dias, do Metrópoles. O montante bate o recorde do rapper Drake, que se apresentou na edição de 2019 recebendo R$ 15 milhões. A vinda de Bieber foi um acontecimento para o Rock in Rio, sendo o primeiro dia desta edição a esgotar as entradas em minutos.