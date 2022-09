Jojo Todynho é citada em ‘A Fazenda 14’ e se revolta com peão: ‘Gordofóbico’

Cantora rebateu comentário de Vini Buttel e disse que fará mutirão para ele sair do reality

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho se posicionou após ser citada por Vini em 'A Fazenda 14'



A cantora Jojo Todynho não gostou nada de um comentário maldoso envolvendo seu nome feito por Vini Buttel em “A Fazenda 14”. O peão conversava com outros participantes sobre os exames que realizaram antes de entrar na casa quando falou: “Fui fazer aquele teste cardíaco, aí debochado que eu sou, falei: “A Jojo aguentou fazer esse teste?”. “Eu consegui nove minutos”, comentou Bruno Tálamo. Iran Malfitano e André Marinho disseram que conseguiram fazer o teste até o final. Vini disse que também conseguiu. A conversa entre os peões viralizou nas redes sociais e a vencedora de “A Fazenda 12” se manifestou: “Vini, eu não só passei no teste, como fui ‘campeã’, mas pode ficar tranquilo que vou ajudar você tirar suas dúvidas aqui fora, quando ele estiver na roça me avisem para eu puxar mutirão para tirar esse ser gordofóbico [do jogo]”. Essa não é a primeira polêmica que o ex-participante do “De Férias Com o Ex” se envolve por causa de um comentário de teor preconceituoso. Na votação ao vivo que aconteceu na última terça-feira, 21, ele foi chamado de homofóbico nas redes sociais, pois, ao votar em Alex Gallete, que é assumidamente gay, ele disse que o adversário faz o papel de “gazela indefesa” quando lhe convém.

Vini disse que após o exame cardíaco pra Fazenda, questionou em tom de deboche se Jojo havia aguentado concluir o exame: “Aí eu debochado que sou falei: ‘A Jojo conseguiu fazer esse teste todo?” Desnecessário 🙄#AFazenda pic.twitter.com/CDLimGXmbw — Fofoquei (@FOFOQUEl) September 21, 2022