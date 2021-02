Justin Bieber é o primeiro artista que fará show completo no TikTok; saiba detalhes

Repertório será composto pelas músicas do álbum ‘Journals’, lançando pelo artista em 2013

Reprodução/Instagram/justinbieber Justin Bieber vai se apresentar quando é celebrado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos



O cantor Justin Bieber será o primeiro artista a fazer um show completo no TikTok. O evento chamado #JournalsLive será transmitido ao vivo na conta oficial do cantor e o repertório será composto pelas músicas do álbum “Journals”, lançado em 2013. O show acontece no próximo domingo, 14, data em que é celebrado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. No Brasil, a live acontecerá às 23h. Na segunda-feira, 15, o show será reexibido às 16h. “Estou animado para dar vida a esse show. ‘Journals’ é um dos meus projetos favoritos e nunca o apresentei ao vivo. Sou grato ao TikTok por me ajudar a levar este show para todos no Dia dos Namorados”, disse Bieber em um comunicado divulgado pela Variety.

A conta do cantor na rede social do momento foi criada em janeiro de 2020 e, em pouco mais de um ano, ele já soma mais de 19,7 milhões de seguidores. O álbum “Journals”, que inspirou o show, foi lançado apenas nas plataformas digitais e se tornou um dos trabalhos favoritos dos fãs do artista no mundo. Em 2020, ele emplacou três hits: Holy, com Chance The Rapper; Lonely, com Benny Blanco e Monster, com Shawn Mendes. Já neste ano, ele lançou o single Anyone. Além do sucesso no TikTok, Bieber é o artista musical mais bombado do YouTube, somando mais de 60 milhões de inscritos em seu canal, fora que todos os meses mais de 65 milhões de ouvintes reproduzem suas músicas no Spotify.