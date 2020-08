Kanye West diz ter saudades de Jay-Z: ‘Sinto falta do meu irmão’

O álbum ‘Watch The Throne’, que eles gravaram juntos, completou 9 anos no sábado (8)

Reprodução/YouTube Kanye West e Jay-Z em clipe do álbum 'Watch The Throne'



Kanye West disse no Twitter nesta segunda-feira (10) que sente falta de Jay-Z. “Sinto falta do meu irmão, papo sério”, afirmou em um post na noite de ontem. Ele ainda compartilhou uma foto dos dois juntos no palco na época do projeto Watch The Throne, álbum que eles fizeram em parceria. O disco foi lançado em 2011 e completou 9 anos no sábado (8). A última vez que Kanye e Jay-Z foram vistos juntos foi em dezembro do ano passado, na festa de 50 anos de Sean ‘Diddy’ Combs, em Los Angeles. Depois do evento, os dois rappers resolveram uma questão judicial envolvendo o Tidal, serviço de streaming criado pelo marido de Beyoncé.

O projeto Watch The Throne é a parceria mais conhecida entre Kanye West e Jay-Z, mas não a única. Os dois artistas têm uma amizade de décadas, mas cheia de altos e baixos. Recentemente, Kanye chegou a dizer que queria o amigo como vice na disputa pela presidência dos Estados Unidos, que ele ainda está levando a sério. Mas, em uma entrevista, o marido de Kim Kardashian confessou que não fala com Jay-Z há muito tempo. “Eu não falo com meu amigo há nove anos. E o fato de a gente não se falar há tanto tempo mostra que somos mesmo irmãos”, disse o rapper. Nas últimas semanas, Kanye preocupou os fãs em um aparente surto. Ele foi visitado por amigos, como o comediante Dave Chappelle, e recebeu a ajuda de Kim Kardashian. Agora, as coisas resolvidas.