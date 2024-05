Karol Conká, BK, Duquesa e Oruam representam o Brasil em premiação internacional

Nomes como Beyoncé, Drake, Nicki Minaj são alguns dos outros indicados internacionais

Reprodução/Instagram/@duquesa/@bkttlapa/@karolconka/@oruam Evento será realizado no próximo dia 30 de junho



O BET Awards 2024, anunciou nesta sexta-feira (17), os indicados das categorias concorrentes no ano. Entre os brasileiros indicados na premiação, Karol Conká e BK na categoria de “Melhor Artista Internacional” e Duquesa e Oruam na categoria, com votação da audiência, de “Melhor Artista Revelação Internacional”. O “BET Awards” é o evento de maior representatividade que traz os melhores, mais brilhantes e mais belos aspectos da vivência negra – homenageando o presente e o futuro da música, criatividade e espírito esportivo negro, celebrando essa cultura e sendo uma força motriz para a mudança social, tudo ancorado no tema deste ano: Standing On Culture.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Drake lidera as indicações concorrendo em sete categorias e a rapper Nicki Minaj, com seis. O BET também anunciou o line up do grande show com as performances de GloRilla, Latto, Muni Long, Sexyy Red, Shaboozey e Victoria Monét. As nomeações foram selecionadas pela BET Voting Academy, que é composta por um conceituado grupo de profissionais de entretenimento e influenciadores nas áreas de música, mídia, marketing digital, jornalismo esportivo, relações públicas e artes criativas.

J. Cole, Sexyy Red, SZA e Victoria Monét têm cinco indicações cada. 21 Savage, Beyoncé, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Tyla e Usher estão empatados com quatro indicações cada.

A votação para o troféu Escolha da Audiência do “BET Awards 2024” começa em 6 de junho de 2024 e termina no dia 30 de junho de 2024. BET Awards 2024, será transmitido AO VIVO, no dia 30 de junho, domingo, às 21h, na MTV e também no serviço gratuito de streaming, Pluto TV, através do canal BET Pluto TV.