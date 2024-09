Katy Perry encanta fãs brasileiros com performance e homenagens

Além do show no Rock in Rio, cantora lançou o álbum ‘143’ da sacada do Copacabana Palace e distribuiu pizzas

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Katy no Rock in Rio na sexta-feira (20)



A cantora Katy Perry concluiu sua visita ao Brasil após quatro dias. A artista chegou ao Rio de Janeiro usando um chinelo de dedo que exibia as cores da bandeira brasileira. Durante sua estadia, ela também participou do reality show “Estrela da Casa”, onde interagiu com os participantes e apresentou seu novo single, intitulado “Gorgeous”. A cantora lançou seu mais recente álbum, “143”, da sacada do Copacabana Palace, onde estava hospedada e surpreendeu os fãs ao distribuir pizzas. Em uma de suas aparições, no programa “Mais Você”, Katy fez questão de elogiar a famosa coxinha, afirmando que se tratava do melhor salgadinho que já havia experimentado.

Dani Calabresa, humorista e apresentadora, fez uma homenagem especial à cantora ao lhe entregar a chave de sua casa. Além disso, Katy recebeu uma carteira de identidade brasileira com o nome fictício de “Catarina Pereira”, um gesto que simboliza sua conexão com o país. Para se despedir do Brasil, Katy optou por um biquíni que refletia as cores da bandeira nacional. Em um gesto carinhoso, ela agradeceu aos fãs jogando flores da sacada de seu hotel.

