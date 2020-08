‘Smile’: Katy Perry lança o quinto álbum da carreira; ouça

Coletânea inédita da artista chega ao mundo na mesma semana em que Daisy, sua primeira filha com Orlando Bloom

Reprodução/Instagram Novo disco de Katy Perry foi lançado nesta sexta-feira (28)



Na mesma semana em que nasceu sua primeira filha, Daisy, Katy Perry divulga o quinto álbum de sua carreira, “Smile”. A nova coletânea chegou ao mundo nesta sexta-feira (28) com 12 faixas e nenhuma parceria. A cantora já preparava o álbum há mais de um ano e, entre as canções, estão as já conhecidas “Never Really Over”, “Harleys In Hawaii”, “Daisies” e “Smile”. Otimista, Katy Perry disse que “Smile” é sobre retomar sorrisos, já que ela mesma passou por um período difícil em que não conseguia se animar. “Escrevi essa música [‘Smile’] quando passava por um dos períodos mais sombrios da minha vida e perdi o sorriso. Esse álbum inteiro é minha jornada em direção à luz – com histórias de resiliência, esperança e amor”, afirmou a cantora quando anunciou o lançamento do álbum.

Além da coletânea, Katy Perry também divulgou o “Katy’s Quest”, um jogo inspirado na vibe circense da faixa-título. Controlando uma própria versão da cantora fantasiada de palhaço, a aventura tem como objetivo recuperar o sorriso da personagem. A chegada de Daisy, fruto do relacionamento da cantora com Orlando Bloom, fez Katy pensar em dar alegria para outros além de sua família. Em parceria com a Unicef, a artista divulgou o nascimento da filha junto com ações para ajudar a instituição e demais crianças ao redor do mundo. “Estamos flutuando com amor e admiração [com o nascimento de Daisy]. Mas sabemos que somos sortudos e nem todos podem ter uma experiência de parto tão tranquila como a nossa. Comunidades ao redor do mundo ainda enfrentam escassez de profissionais de saúde e a cada 11 segundos morre uma mulher grávida ou um recém-nascido, principalmente de causas evitáveis”, afirmou o casal nas redes sociais.

Ouça ‘Smile’: