Kendrick Lamar anuncia show em São Paulo em novembro; veja data e local

Cantor se apresentará em um dos dias do GP Week, evento que antecede o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil; vendas começam na quarta-feira, 28

SERJÃO CARVALHO/ESTADÃO CONTEÚDO Cantor será headliner do segundo dia do GP week



O rapper Kendrick Lamar foi confirmado como atração do GP Week, festival que antecederá o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 26, e o cantor será o headliner do dia 5, o segundo do evento. Além dele, Thundercat e o duo Sofi Tukker, do pop eletrônico, também se apresentarão nesta data. No dia 4 de novembro, o primeiro do evento, se apresentarão Halsey, Machine Gun Kelly, JXDN e Swedish House Mafia. O festival acontecerá nos dias 4 e 5 de novmebro no Allianz Parque no Centro de São Paulo. A venda de ingressos para os shows do dia 5 começa na quarta-feira, 28, a partir das 12h pela Eventim, e a partir das 13h na bilheteria do estádio. Os valores das entradas vão de R$ 390 até R$ 1,9 mil.