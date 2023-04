Kiss interrompe show em Manaus após o baixista Gene Simmons passar mal; assista

Após o músico pedir uma cadeira e parar de tocar, o vocalista Paul Stanley notou que algo estava acontecendo e decidiu fazer uma pausa; apresentação foi retomada depois de alguns minutos

Reprodução/Twitter/marchenajr Gene Simmons passou mal durante show que a banda Kiss realizou em Manaus



A banda Kiss precisou interromper o show que aconteceu na noite desta quarta-feira, 12, em Manaus após o baixista Gene Simmons passar mal. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o músico a princípio pediu uma cadeira para a produção e tentou seguir tocando, mas não conseguiu. Ao notar o que estava acontecendo, o vocalista Paul Stanley parou a apresentação e disse ao público que Gene claramente não estava bem e que precisariam fazer uma pausa para que cuidassem dele. O baixista recebeu auxílio da produção do show, bebeu água e minutos depois a apresentação foi retomada para o alívio do público, que vibrou e incentivou os artistas com uma calorosa salva de palmas. De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, Gene se sentiu mal devido ao calor que fazia em Manaus. A banda não se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais, mas na manhã desta quinta-feira, 13, agradeceu o público presente no show pela empolgação. “Vocês foram incríveis ontem à noite! Nós amamos vocês”, publicou a banda no Twitter.