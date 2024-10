Presidente do Fed de Richmond diz que demanda segue saudável e taxa de juros mais baixa pode dar impulso

Para Tom Barkin, conflito no Oriente Médio pode piorar esse movimento de pressão nos preços de bens importados

Bastien INZAURRALDE / AFP Apesar da queda nas contratações, Barkin destacou que a taxa de demissões permanece em níveis historicamente baixos



O presidente do Federal Reserve de Richmond, Tom Barkin, fez uma análise sobre o estado atual do mercado de trabalho, ressaltando que, embora a demanda continue robusta, existem preocupações em relação à inflação. “Os ganhos de empregos estão sendo continuamente revisados para baixo, e os setores (como assistência médica) que estão se recuperando da escassez da pandemia estão moderando seu crescimento. Na verdade, a taxa de contratação caiu para os níveis de 2013”, afirmou. Apesar da queda nas contratações, Barkin destacou que a taxa de demissões permanece em níveis historicamente baixos, próximos das mínimas registradas nos últimos 25 anos. Essa situação sugere uma certa estabilidade no emprego, mesmo diante das incertezas econômicas. O presidente do Fed também apontou alguns fatores que podem contribuir para a contenção da inflação, como o aumento da imigração, a maior participação da força de trabalho e ganhos em produtividade.”E a desglobalização pode aumentar os preços das importações”. Para Barkin, o conflito no Oriente Médio pode piorar esse movimento de pressão nos preços de bens importados.

Publicado por Luisa dos Santos

*Reportagem produzida com auxílio de IA