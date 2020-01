Lana Del Rey adia lançamento de álbum após assalto

Reprodução Família da cantora teve a casa assaltada na semana do Natal



A cantora Lana Del Rey comunicou que vai adiar o lançamento de seu novo álbum, Violet, previsto para este sábado (4). De acordo com ela, a decisão foi tomada depois que ela perdeu cerca de nove dias de trabalho com o disco após sua família ter sido assaltada na semana do Natal.

“Espero que todo mundo tenha tido um ótimo Réveillon, vou esperar cerca de um mês para lançar ‘Violet’ já que perdemos nove dias com tudo o que está acontecendo”, escreveu, em sua conta no Twitter. Mesmo com o roubo, no entanto, ela revelou estar animada com o lançamento. “Entretanto, é um projeto interessante, mal posso esperar para lançá-lo.”

Violet promete ser um projeto diferente: a cantora vai lançar um álbum de poesia, ou “palavra falada”. Além disso, metade da arrecadação com as vendas irá para organizações em prol dos índios norte-americanos. Em anúncio feito no seu Instagram, Lana explicou que a ideia surgiu para “reconectar com a sua linhagem familiar e com a linhagem do país”.

Assalto

A cantora não revelou muitas informações sobre o assalto mas, no dia 27 de dezembro, ela escreveu, no Twitter, que todas as fotos feitas por sua irmã, a fotógrafa Chuck Grant, foram pegos durante o roubo. “Espero que todos tenham tido um ótimo feriado – queria fazer um anúncio rápido. Nesta semana, foram tiradas algumas lembranças de minha família, incluindo todos os registros feitos por minha irmã.

“Adoraria encorajar quem quer que aceite, por favor considere enviar qualquer uma das digitalizações de volta para nós, para ter uma recompensa. O trabalho que perdemos não pode ser reproduzido e não existe em lugar algum”, disse.