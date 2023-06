Lana Del Rey guia público apaixonado em show de sucessos no coração de São Paulo

Cantora foi atração principal do primeiro dia do Festival Mita, que acontece no Vale do Anhangabaú neste final de semana

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Lana Del Rey foi a headliner do primeiro dia de Festival Mita em São Paulo



O show da cantora Lana del Rey embalou o centro histórico de São Paulo na noite deste sábado, 3. Dona de grandes hits do pop alternativo, a americana foi a principal artista a se apresentar no Palco Centro do Festival Mita, que acontece neste final de semana, no Vale do Anhangabaú. Ao todo, foram cerca de 1h30 de show, que começou após 40 minutos de atraso. Ela passou por sua discografia desde os primeiros discos da carreira até os lançamentos mais recentes. Entre os grandes destaques da seleção, estão ‘Born To Die’, ‘Summertime Sadness’, ‘Young and Beautiful’, ‘Ride’ e ‘Pretty When You Cry’. Seus dois álbuns mais novos, “Blue Banisters” e “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd” também apareceram na setlist, com breves passagens. Lana Del Rey e o mundo eram outros desde sua última vinda ao Brasil, em 2018. Nesse intervalo, a cantora lançou quatro álbuns, o planeta sobreviveu a uma pandemia e sua base de fãs se reinventou. Hoje, ela coleciona sucessos virais para jovens do TikTok e mantém fielmente a base de fãs que a conheceu no início da década passada. A consagração da cantora foi um reflexo do comportamento do público e da ambientação do seu palco no centro histórico de São Paulo.

Longe dos palcos há quatro anos, ela escolheu o Brasil para fazer o seu retorno, onde também escolheu se reinventar em um cenário com espelhos, fendas, penteadeiras, plantas e dançarinas. Cada metro quadrado do palco parecia não ser o suficiente para Lana, que enlouqueceu o público nos quatro cantos do Vale do Anhangabaú. A artista esbanjou simpatia quando desceu para a plateia, tirou fotos e deu abraços e beijos nos fãs. Como uma extensão de sua conexão com o público, Del Rey levou ao palco uma tiara de flores que recebeu de um fã. Mais que um simples presente, o objeto é emblemático para o que foi o nascimento de sua carreira com o público brasileiro, o qual a cantora agradeceu pela década de apoio. A paixão de todos por sua música ainda rendeu aparições exclusivas na setlist, como as músicas ‘Cinnamon Girl’ e ‘Get Free’, que não fizeram parte da seleção de canções do seu show no Rio de Janeiro.