Pitty encerra show no João Rock com um minuto de aplausos para Rita Lee; assista

Reprodução/ Multishow Pitty e plateia aplaudiram por um minuto Rita Lee, que faleceu no dia 8 de maio



Neste sábado, 3, Pitty se apresentou no festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP), para apresentar show da sua nova turnê em comemoração aos 20 anos do lançamento de Admirável Chip Novo, seu primeiro álbum de estúdio, e prestou uma homenagem a Rita Lee, falecida no dia 8 de maio. A cantora era muito fã da líder dos Mutantes e disse que a artista foi a “melhor pessoa que já passou por esse universo”. Ela performou ‘Ovelha Negra’ no encerramento de seu show e a plateia interagiu, cantando em coro a música. Ao final, Pitty pediu um minuto de barulho para Rita Lee e finalizou com lágrimas nos olhos.

