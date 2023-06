Investigações apontam que assassinato de Jeff Machado foi premeditado dois meses antes

Trabalhos da polícia revelaram que um dos suspeitos envolvidos no crime alugou o imóvel onde o corpo do ator foi enterrado

Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta Ator Jeff Machado, de 44 anos, foi assassinado no início deste ano no Rio de Janeiro



As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que o assassinato do ator Jefferson Machado foi premeditado cerca de dois meses antes. Ele desapareceu em janeiro deste ano e o corpo foi encontrado em 22 de maio dentro de um baú, enterrado sob dois metros de concreto, no quintal de uma casa em Campo Grande. Os trabalhos da polícia revelaram que no fim de novembro do ano passado, Bruno Rodrigues, um dos suspeitos envolvidos no caso, alugou o imóvel onde o corpo foi enterrado. Além disso, a polícia confirmou que Jeff foi morto em 23 de janeiro após análise dos celulares da vítima e de dois suspeitos. Nesta sexta-feira, 2, a polícia prendeu Jeander Vinícius da Silva Braga, segundo suspeito por envolvimento no crime. O suspeito foi preso no bairro de Santíssimo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por agentes de segurança. Jeander teria tentado fugir ao avistar os policiais, mas acabou se entregando. A Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decretou a prisão preventiva de Jeander na quinta-feira, 1º. Além do detido, Bruno de Souza Rodrigues, amigo de Jeff, também teve o mandado de prisão expedido e é considerado foragido da Justiça. Em nota, a Polícia Civil informou que está trabalhando para capturar o segundo suspeito do crime de homicídio e ocultação de cadáver. Em parecer divulgado na quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) pediu a prisão da dupla, afirmando que eles se aproveitaram de uma relação sexual com a vítima para matar Jeff.