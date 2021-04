Luísa Sonza lança música com Katy Perry e celebra: ‘É a realização de um sonho’

Remix de ‘Cry About It Later’ foi lançado nesta sexta e, além dos vocais de Sonza, conta com a produção de Bruno Martini, DJ e produtor brasileiro conhecido por trabalhos com Alok e Timbaland

Reprodução Luísa Sonza e Bruno Martini estão no remix oficial de 'Cry About It Later', de Katy Perry



Os fãs brasileiros de Katy Perry ganharam motivos para comemorar e mais uma carta na manga para dizer que são os favoritos da intérprete de “Firework”: nesta sexta-feira, 23, a cantora lançou um remix de ‘Cry About It Later’ – faixa de seu mais recente álbum de estúdio – com a participação de Luísa Sonza e o DJ Bruno Martini. O trabalho é completamente em inglês e combina os vocais das cantoras em uma versão mais eletrônica e experimental da música original. Com exclusividade à Jovem Pan, Luísa Sonza contou que fazer parte do lançamento e enaltecer a música brasileira para o mundo é a realização de um sonho. “Me sinto muito feliz de poder mostrar o trabalho que fazemos aqui no Brasil e cada vez mais expandir nossos talentos”, disse.

Segundo a cantora, unir forças com Katy Perry nesse remix está sendo ‘muito especial’, principalmente por poder dividir esse momento de sua carreira com o amigo brasileiro. “Trabalhei recentemente com o Bruno e participei de duas músicas do álbum dele. Foi incrível. E, agora, poder dar mais este passo ao lado de uma cantora que é reconhecida mundialmente por sua arte é um grande privilégio”, completou. Nas redes sociais, Bruno Martini falou sobre a importância do lançamento em sua carreira e disse estar orgulhoso de Luísa com o resultado do trabalho. “Cada vez mais conquistando nosso espaço com muito trabalho, amor e dedicação.”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Martini (@brunomartinimusic)

A faixa faz parte do álbum ‘Smile‘, lançado em agosto de 2020. Sobre esse trabalho, Katy Perry diz ser seu disco mais pessoal e conta a trajetória que a cantora viveu depois do fracasso comercial de ‘Witness’, seu quarto álbum de estúdio, divulgado em 2017. O processo de criação, gravação e lançamento do disco aconteceu ao longo de toda a gestação de Daisy Dove Bloom, a primeira filha da cantora com o ator Orlando Bloom. Antes de ganhar o remix com Luísa Sonza, “Cry About It Later” havia sido divulgada pela cantora norte-americana com um vídeo/animação que, desde o lançamento do álbum, recebeu mais de 30 milhões de visualizações. Nesta sexta, junto com o lançamento do remix, também foi divulgado um clipe oficial (lyric video) estrelado pela cantora brasileira no canal de Katy Perry. Confira:

Essa não é a primeira vez que Katy Perry transforma sua conexão com os fãs brasileiros em trabalhos. Em julho de 2017, a cantora convidou Gretchen – chamada de ‘rainha dos memes’ na internet – para estrelar o lyric video de ‘Swish Swish’, sua parceria com a rapper Nicki Minaj. E os fãs respondem à altura: em São Paulo, no dia 17 de março de 2018, a cantora se apresentou para mais de 40 mil pessoas e registrou o show com maior público de toda a sua turnê mundial. O paraense Simon Diego é um dos fãs da cantora no Brasil e, à Jovem Pan, destacou a importância da força do público do país para a carreira da cantora e falou sobre o relacionamento estabelecido entre ídolo e fã. “É uma relação de troca muito legal que ela tem com a nossa cultura e nossas pessoas e que nós temos com o trabalho dela”, disse. Para ele, o trabalho com Luísa Sonza é mais um fato que mostra que a cantora é apaixonada pelos brasileiros. “É muito importante ver essa dedicação da Katy com os brasileiros, e ter a Luísa nesse remix é mais uma prova de amor que ela nos dá”, completou.