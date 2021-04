ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Fiuk, Gilberto ou Viih Tube?

Pocah indicou Gilberto ao paredão; pela casa Viih Tube foi quem recebeu mais votos e puxou Fiuk

Reprodução Fiuk, Gilberto e Viih Tube estão no paredão



O paredão do próximo domingo, 25, está formado e quem disputa a permanência do público no “BBB 21” são Fiuk, Gilberto e Viih Tube. Na noite de eliminação de João Luiz, Pocah também venceu a Prova do Líder e indicou Gilberto ao paredão. Pela casa, Viih Tube foi a mais votada e pôde puxar alguém e preferiu escolher Fiuk a Arthur, que tinha acabado de voltar de um paredão. Como está na reta final do jogo, não teve ‘Bate e Volta’ nesta noite. A eliminação acontece no próximo domingo, 25, e enquanto isso você pode votar na enquete na Jovem Pan: