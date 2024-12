Réveillon 2025 no Rio de Janeiro contará com mais de 75 atrações espalhadas pela cidade; veja programação

Em Copacabana, os destaques incluem grandes nomes da música brasileira, como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Pretinho da Serrinha e Samba D2

O Réveillon 2025 no Rio de Janeiro promete ser uma festa grandiosa, com mais de 75 atrações espalhadas por diversos bairros da cidade, como Copacabana, Leme, Flamengo, Ilha do Governador, Madureira, Sepetiba, Realengo, Penha, Inhoaíba, Paquetá, Ramos e Guaratiba. Uma das inovações deste ano será um “balé de lasers” que acompanhará a tradicional queima de fogos. Em Copacabana, os destaques da programação incluem grandes nomes da música brasileira, como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Pretinho da Serrinha e Samba D2.

No Leme, um palco gospel será montado, com apresentações de Thales Roberto e Midian, enquanto o Flamengo receberá artistas como Sylvinho Blau Blau e Gustavo Lins. Patrick Corrêa, presidente da Riotur, ressaltou a importância do evento para a cidade, afirmando que o Rio de Janeiro se firma como um polo de grandes festividades. O objetivo é alcançar a lotação máxima nos hotéis durante a celebração de Ano Novo, atraindo turistas de diversas partes do Brasil e do mundo.

A programação em Copacabana começa às 18h com DJ Cady, seguido por Caetano Veloso e Maria Bethânia às 20h. Ivete Sangalo se apresenta às 22h, e a grande atração da noite, Anitta, sobe ao palco à meia-noite. Xand Avião encerra a festa com seu show às 2h da manhã.No Leme, a festa começa com DJ Marcelo Araújo às 18h, seguido por Thales Roberto às 20h e Fernanda Brum à meia-noite.

No Flamengo, a programação inclui um DJ ainda não divulgado às 20h, seguido por Sylvinho Blau Blau e Marvilla, que se apresenta após a queima de fogos. Outros bairros também terão suas atrações. Em Realengo, Arlindinho se apresenta às 19h30, enquanto em Paquetá, a Roda de Santa Rita animará o público às 20h40. A Ilha do Governador contará com a Velha Guarda Musical de Vila Isabel às 21h, e a Penha terá o Grupo Existência às 19h30.

Ramos e Guaratiba também não ficarão de fora das festividades. Em Ramos, Siri de Ramos se apresenta às 20h, e Lexa fecha a noite às 00h20. Guaratiba terá Charles André às 19h30 e Batucada Du Nosso Bloco à meia-noite. Com uma programação diversificada, o evento promete ser uma celebração memorável para todos os participantes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira