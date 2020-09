Lee Kerslake, baterista que trabalhou com Ozzy Osbourne, morre aos 73 anos

Lee também fez sucesso na banda Uriah Heep nos anos 70; faleceu vítima de câncer de próstata

Reprodução Lee Kerslake fez sucesso no Uriah Heep



Lee Kerslake, baterista da banda Uriah Heep e que participou de alguns álbuns de Ozzy Osbourne, morreu de câncer de próstata, aos 73 anos. Ele fez sucesso com o grupo nos anos 70, gravando 17 álbuns de estúdio. Com Ozzy gravou os discos “Blizzard of Ozz” e “Diary of a Madman”, além do “Live EP” e segmentos do ao vivo “Tribute”, de 1987. Quem informou a público sobre a perda foi o ex-companheiro de banda, Ken Hensley, em sua página no Facebook.

“É com o coração mais pesado que compartilho com vocês que Lee Kerslake, meu amigo de 55 anos e o melhor baterista com quem já toquei, perdeu sua batalha com câncer às 3h30 desta manhã. Ele morreu em paz, louvado seja o Senhor, mas sua falta será terrivelmente sentida”, escreveu Hensley. Nas redes sociais Ozzy também se manifestou. Kerslake não tinha filhos e deixa sua esposa, Sue.