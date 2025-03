Anitta interrompe cortejo de seu megabloco no Centro do Rio para alertar a polícia sobre brigas

A cantora, que arrastou mais de 1,1 milhão de fãs neste sábado (8), parou pelo menos quatro vezes para dar broncas em pessoas que agrediam foliões

A cantora Anitta interrompeu a apresentação de seu megabloco no Centro do Rio de Janeiro, neste sábado (8), para chamar a atenção para pessoas agredindo foliões. O cortejo, que atraiu mais de 1,1 milhão de pessoas, foi marcado por momentos em que Anitta parou a performance para alertar sua equipe e a polícia sobre brigas que estavam ocorrendo na multidão. Em um dos momentos mais intensos, a cantora manifestou sua indignação, solicitando a presença de seguranças e policiais para controlar a situação.

“Vão tomar no c*, vocês, hein, c***lho! Pega um segurança aqui. Polícia vai aqui, por favor, nessa direção. Favelada eu também sou, mas sair de casa para essa m*. P**ra. Vai se f**er. P**ra, seu bando de c**ão. Isso, aí”, gritou a cantora do alto do trio elétrico.

A atitude de Anitta foi bem recebida pelo público, que passou a gritar seu nome verdadeiro, Larissa, em apoio à sua postura. Além de sua intervenção mais enérgica, a artista também fez um alerta mais sutil sobre a confusão que se formava entre os foliões, demonstrando preocupação com a segurança de todos: “Eu não tenho pena de quem para a rua para arrumar confusão”.

