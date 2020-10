Julie and the Phantoms: Tudo que você precisa saber sobre a série musical do momento

Do mesmo diretor de ‘High School Musical’ e ‘Descendentes’, a nova produção da Netflix é recheada de drama adolescente, romance e música (claro!)

Reprodução Série da Netflix tem conquistado o público jovem



Você já ouviu falar de ‘Julie and the Phantoms‘? A nova série musical da Netflix estreou no dia 10 de setembro e tem feito sucesso entre o público infanto-juvenil. É uma boa pedida para quem gosta de séries leves e com episódios curtinhos para assistir durante a pandemia. Se esse é o seu perfil, não dá para perder essa produção. O diretor é Kenny Ortega, que trabalhou nos fenômenos ‘High School Musical’ e ‘Descendentes’, e a dupla de produtores executivos é formada por Dan Cross e Dave Hoge (“The Thundermans” e “Par de Reis”).

A história gira em torno de Julie Molina (Madison Reyes), uma estudante de 15 anos que perdeu o amor à música com a morte de sua mãe. Ela volta a cantar depois de conhecer três fantasmas de músicos dos anos 90, Luke (Charlie Gillespie), Reggie (Jeremy Shada) e Alex (Owen Joyner), que morreram de forma trágica. Juntos, eles montam a banda Julie and the Phantoms e vivem muitas confusões. Em nove episódios de 30 minutos, a série aborda questões comuns aos jovens, como o desentendimento com os pais, a procura por saber sobre a própria personagem e, claro, o amor. Com personagens carismáticos e uma trilha sonora envolvente, é impossível não se apaixonar pelo elenco e torcer para que tenha uma segunda temporada (renova, Netflix!).

Deu vontade de assistir? Confira abaixo tudo o que você precisa saber antes de dar o play!

Elenco

Easter Eggs

Se você é daqueles que presta muita atenção aos detalhes, vai perceber uma referência a “High School Musical” no mascote da escola Los Feliz High School. O animal é um lince, um felino em réplica menor dos Wildcats do East High. Outros ‘easter eggs’ presentes na série são em referência aos trabalhos antigos dos produtores. A música ‘I’ve Got the Music’ relembra o filme “Curtindo a Vida Adoidado”, que teve coreografia do diretor Kenny Ortega; as blusas de bandas antigas de Luke também remetem aos The Tubes, um grupo de rock dos anos 70 e 80 no qual Ortega colaborava. Mas a melhor referência vem do Brasil. A série foi inspirada na produção brasileira Julie e os Fantasmas, produzida pela Bandeirantes em parceria com a Nickelodeon Brasil, que foi ao ar em 2011 e 2012.

Referência Brasileira

Com 26 episódios divididos em duas partes, Julie e os fantasmas teve como protagonista a atriz Mariana Lessa e os fantasmas interpretados por Bruno Sigrist, Fabio Rabello e Marcelo Ferrari. A direção era de Rick Bonadio, Luca Paiva Melo e Michel Tikhomiroff. Na trama, Julie sonha em ser cantora, mas tem medo dos palcos. Tudo muda quando ela liberta Daniel, Martim e Félix de um disco de vinil e, juntos, eles montam uma banda chamada de ‘Os Insólitos’. Além de ajudarem na música, os meninos também dão um empurrãozinho para a protagonista conquistar Nicolas, seu amor de escola, interpretado por Michel Joelsas. A série teve diversas participações especiais, entre elas, Manu Gavassi, NX Zero e Bruno Gissoni, e venceu o troféu APCA como Melhor Programa Infanto-Juvenil em 2011.