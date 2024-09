Linkin Park anuncia show em São Paulo com nova formação e lançamento de álbum

A venda antecipada dos ingressos terá início no dia 27 de setembro, disponível através do site da Ticket Master e na bilheteria oficial do local

Reprodução/Instagram/@linkinpark Essa será a primeira apresentação da banda na nova formação em território brasileiro



A banda Linkin Park, que agora conta com a nova vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain, confirmou um show no Allianz Parque, em São Paulo, marcado para o dia 15 de novembro. Este evento será especial, pois coincide com o lançamento global do álbum “From Zero”, que traz 11 faixas inéditas. Essa será a primeira apresentação da banda na nova formação em território brasileiro. Além do show em São Paulo, o grupo também se apresentará em diversas cidades ao redor do mundo, incluindo Nova York, Londres, Hamburgo, Bogotá e Seul. A expectativa é alta entre os fãs, que aguardam ansiosamente a oportunidade de ver os novos integrantes ao vivo.

A venda antecipada dos ingressos terá início no dia 27 de setembro, disponível através do site da Ticket Master e na bilheteria oficial do local. Para os clientes do banco Santander, haverá uma pré-venda exclusiva um dia antes, em 26 de setembro, oferecendo uma chance antecipada de garantir os ingressos.

