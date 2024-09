Gusttavo Lima é dono de 25% da Vai de Bet, empresa investigada por lavagem de dinheiro

Defesa de Lima classifica a decisão como “injusta e sem fundamentos legais”, e já está buscando reverter essa situação

Reprodução/VaideBet Gusttavo Lima é um dos sócios da empresa de apostas esportivas Vai de Bet



O cantor Gusttavo Lima se tornou sócio da empresa Vai de Bet, que está sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco por supostos crimes de lavagem de dinheiro relacionados a jogos ilegais. Recentemente, a Justiça determinou a prisão preventiva do artista, que adquiriu 25% da companhia em julho deste ano. A defesa de Lima classifica a decisão como “injusta e sem fundamentos legais”, e já está buscando reverter essa situação. A Vai de Bet é de propriedade de José André da Rocha Neto, que atualmente é considerado foragido. A juíza Andréa Calado da Cruz expressou preocupações sobre a relação entre Lima e Rocha Neto, levantando questões sobre a transparência das transações financeiras do cantor. Um dos pontos destacados é a venda de um avião por Gusttavo Lima para a empresa de Rocha Neto, transação que rendeu R$ 22,2 milhões e resultou na apreensão do bem pela Justiça.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a Balada Eventos e Produções Ltda, empresa de Gusttavo Lima, está sendo investigada por supostamente ocultar valores oriundos de jogos ilegais, tendo recebido R$ 9,8 milhões da HSF Entretenimento. A situação se complica ainda mais com a revelação de que a empresa GSA, também ligada ao cantor, teria mantido em um cofre quantias em dinheiro, incluindo R$ 112 mil, 4,7 mil euros e 1 mil dólares. A defesa de Gusttavo Lima reafirma que o cantor é inocente e que não possui qualquer ligação com as atividades ilegais que estão sendo apuradas. Os detalhes do processo estão sob segredo de justiça, o que impede a divulgação de informações adicionais neste momento.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA