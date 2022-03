Lollapalooza 2022: Confira o horário e o local de cada show do festival

Evento, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de março em São Paulo, contará com quatro palcos nos quais passarão artistas como Miley Cyrus, Foo Fighters, Machine Gun Kell e Martin Garrix

Reprodução/Instagram/lollapaloozabr Os shows do Lollapalooza 2022 vão acontecer em quatro palcos



O Lollapalooza Brasil 2022 está chegando e, se você vai curtir o festival presencialmente, é bom ficar ligado nos horários de cada show para organizar sua programação. Após dois anos de espera, o Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, volta a receber o popular evento de música, que contará com quatro palcos e será realizado nos próximos dias 25, 26 e 27 de março. Entre as principais atrações deste ano estão: Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, A$AP Rocky, e Martin Garrix. Seguindo os novos decretos estaduais, alguns protocolos de segurança contra a Covid-19 foram alterados.

Para entrar no evento, ainda será necessário mostrar o comprovante de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, duas doses, além de um documento com foto. Já o uso de máscara não será mais obrigatório dentro do festival. Entretanto, os organizadores do evento ressaltaram que continuam recomendando o uso da máscara visando a uma maior proteção durante o festival. Todos os shows serão transmitidos ao vivo nos canais pagos Multishow e Bis. Além disso, um compacto com os melhores momentos será exibido na Globo no fim de cada noite do evento. Marcos Mion é quem vai comandar essas atrações. Para não perder nenhum dos seus artistas favoritos, veja o local e o horário de cada show do Lollapalooza:

Sexta-feira – 25/03

Palco 1

13:05-13:50 – Detonautas

14:45-15:30 – Turnstile

16:40-17:40 – LP

18:50-20:05 – Machine Gun Kelly

21:15-22:45 – The Strokes

Palco 2

13:55-14:40 – Jxdn

15:35-16:35 – The Wombats

17:45-18:45 – Marina

20:10-21:10 – Doja Cat

Palco 3

13:05-13:50 – Edgar

14:45-15:30 – Matuê

16:40-17:40 – Pabllo Vittar

18:50-19:50 – Caribou

21:15-22:15 – Jack Harlow

Palco Perry’s

12:30-13:15 – Beowulf

13:30-14:15 – Barja

14:30-15:25 – Meca

15:40-16:35 – Vinne

16:50-17:45 – Jetlag

18:00-18: 45 – 070 Shake

19:00-20:00 – Ashnikko

20:15-21:15 – Chris Lake

21:30-22:30 – Alan Walker

Sábado – 26/03

Palco 1

13:05-13:50 – Terno Rei

14:45-15:45 – Silva

16:55-17:55 – Two Feet

19:05-20:05 – Emicida

21:30-23:00 – Miley Cyrus

Palco 2

12:15-13:00 – Lamparina

13:55-14:40 – Clarice Falcão

15:50-16:50 – Jão

18:00-19:00 – A Day to Remember

20:10-21:25 – A$AP Rocky

Palco 3

13:05-13:50 – MC Tha

14:45-15:45 – Jup do Bairro

16:55-17:55 – Remi Wolf

19:05-20:05 – Alessia Cara

21:45-22:45 – Alexisonfire

Palco Perry’s

12:00-12:45 – Fatnotronic

13:00-13:45 – Ashibah

14:00-15:00 – Victor Lou

15:15-16:15 – Chemical Surf

16:30-17:30 – DJ Marky

17:45-18:45 – Boombox Cartel

19:00-20:00 – WC no Beat

20:15-21:15 – Deorro

21:30-22:50 – Alok

Domingo – 27/03

Palco 1

12:00-12:50 – Lagum

13:45-14:45 – Rashid

15:55-16-55 – Idles

18:05-19:05 – The Libertines

20:30-22:30 – Foo Fighters

Palco 2

12:55-13:40 – Aliados

14:50-15:50 – Fresno

17:00-18:00 – Black Pumas

19:10-20:25 – Martin Garrix

Palco 3

12:00-12:50 – Menores Atos

13:45-14:45 – Planta e Raiz

15:55-16:55 – Marina Sena

18:05-19:05 – Djonga

20:30-21:30 – Kehlani

Palco Perry’s