Lollapalooza anuncia adiamento do festival para setembro de 2021

Festival marcado para dezembro teve que ser reagendado por causa da pandemia da covid-19

EFE/Sebastião Moreira Festival de música acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021



Os organizadores do Lollapalooza anunciaram nesta sexta-feira que o festival, marcado para acontecer em dezembro de 2020, será adiado para 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus. A mudança de data, segundo o comunicado, segue as orientações das autoridades de saúde nacionais.

“A gente amaria fazer mais um festival inesquecível neste ano, mas a segurança dos fãs, artistas, parceiros, equipe e comunidade continua sendo nossa maior prioridade”, diz o texto. “Agradecemos a paciência de vocês durante todo o processo. Estamos tristes por não estar no 9º festival anual em 2020, mas o encontro permanece vivo, agora em 2021”.

O evento, que seria de 4 a 6 de dezembro, passou para 10 a 12 de setembro de 2021. Os ingressos comprados para a esta edição continuam válidos. Em caso de desistência, os clientes podem solicitar o crédito do valor no site oficial do evento https://www.lollapaloozabr.com/politica-de-ingressos. A nova programação deve ser anunciada em breve, segundo a nota oficial. “Estamos animados para compartilhar um novo line-up e mais informações assim que possível. Enquanto isso, continuem se cuidando e cuidando dos próximos”.

Na última quarta-feira, 2, o presidente da empresa Time For Fun (T4F), Fernando Alteri, admitiu ao jornal Valor Econômico que o festival, que já foi adiado de março para abril, e de abril para dezembro, poderia acontecer somente no próximo ano. “Dependemos não só do surgimento da vacina, mas também da vacinação em massa”, disse. Até então, a organização ainda não havia se manifestado.

Anteriormente, a T4F anunciou que os ingressos não seriam reembolsáveis, visto que o evento não foi cancelado, mas sim postergado. Os clientes que não puderem ou não quiserem mais ir ao evento também não terão o dinheiro de volta. O valor será revertido em créditos que poderão ser utilizados em outros shows promovidos pela produtora por 12 meses. A Time For Fun justifica a decisão com a Medida Provisória nº 948, que dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura por causa da pandemia.