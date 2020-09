Lollapalooza 2020 tem ‘grandes possibilidades’ de ser adiado, diz presidente da T4F

Evento já foi remarcado para acontecer entre os dias 4 a 6 de dezembro, em São Paulo, mas continuidade da pandemia pode jogá-lo para 2021

Evento de música já foi adiado para o início de dezembro, mas continuidade da pandemia pode deixá-lo para o próximo ano



O Lollapalooza 2020 pode acontecer somente no ano que vem por causa da continuidade da pandemia de Covid-19. A afirmação é do presidente da empresa T4F (Time For Fun), Fernando Alteri, em entrevista ao jornal Valor Econômico publicada na quarta-feira (2). O festival de música já foi adiado em março, e passou de abril para o início de dezembro. No entanto, Alteri diz que há “há grandes possibilidades” do Lolla acontecer somente em 2021. “Dependemos não só do surgimento da vacina, mas também da vacinação em massa”, afirmou o executivo. A organização oficial do evento não se manifestou e os ingressos adquiridos para a edição deste ano seguem válidos para os dias 4 a 6 de dezembro.

Anteriormente, a Time For Fun anunciou que os ingressos do Lollapalooza 2020 não serão reembolsados, visto que o evento no foi cancelado, mas sim postergado. Os clientes que não puderem ou não quiserem mais ir ao evento também não terão o dinheiro de volta. O valor será revertido em créditos que poderão ser utilizados em outros shows promovidos pela produtora por 12 meses. A Time For Fun justifica a decisão com a Medida Provisória nº 948, que dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura por causa da pandemia.