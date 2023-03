Lollapalooza anuncia horários de shows, cancelamentos e novas atrações; confira

Dominic Fike e 100 Gecs não estarão mais no festival e Mother Mother e Almanac vão completar o line-up

Reprodução/Instagram/lollapaloozabr Lollapalooza 2023 acontece nos dias 24, 25 e 26 de março



Os horários dos shows do Lollapalooza 2023 foram divulgados nesta quarta-feira, 8. O festival acontece nos dias 24, 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A organização do evento também atualizou a programação, informando nas redes sociais que artistas não irão mais se apresentar e quais atrações entrarão no lugar. “Estamos muito felizes em anunciar que a banda canadense de indie rock Mother Mother completa a programação da sexta-feira! Já o duo de música eletrônica Almanac se junta ao time de atrações do sábado”, diz o post. “Infelizmente os artistas Dominic Fike e 100 Gecs tiveram que cancelar todas as suas apresentações na América do Sul, incluindo os shows no LollaBR. Informamos também que, por questões de logística, o artista Fred Again precisou alterar a sua apresentação para o domingo.” Vale lembrar que a banda Blink-182, que seria a principal atração de sábado, cancelou sua participação no começo de março após Travis Barker operar o dedo. A cantora Billie Eilish, uma das artistas mais aguardadas do primeiro dia de festival, sobe ao palco às 21h15. No segundo dia, Twenty One Pilots se apresenta às 21h30, já Drake agita o Lollapalooza às 21h no terceiro dia.