Lollapalooza Brasil 2025 divulga datas de venda de ingressos e valores do Lolla Pass

A pré-venda exclusiva para clientes Bradesco começa na próxima terça-feira (13), ao meio-dia, e segue até o dia 19 de agosto ou enquanto durar o estoque; valores para o Lolla Pass vão de R$ 956,25 a R$ 4.272,50

Divulgação/Lollapalooza Uma novidade desta edição é que o ingresso do Lollapalooza Brasil será virtual para evitar a cobrança da taxa de envio



O Lollapalooza Brasil 2025 anunciou, nesta quinta-feira (8), os valores do Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de evento, marcado para os dias 28, 29 e 30 de março. A pré-venda exclusiva para clientes Bradesco começa na próxima terça-feira (13), ao meio-dia, e segue até o dia 19 de agosto ou enquanto durar o estoque. Já a venda para o público geral desta modalidade começa no dia 20 de agosto no mesmo horário. Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela Ticketmaster Brasil ou na bilheteria física no shopping Ibirapuera.

Uma novidade desta edição é que o ingresso do Lollapalooza Brasil será virtual para evitar a cobrança da taxa de envio. Em breve, serão divulgadas mais informações sobre a mudança do sistema de acesso ao evento. Até o momento, o Lolla não divulgou nenhuma atração.

Saiba mais sobre os ingressos

O Lollapalooza oferece diferentes experiências para agradar a todos os públicos. Nesta etapa, estarão disponíveis para compra os passes que dão acesso aos 3 dias de evento, Lolla Pass.

Dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Lolla Pass durante a pré-venda variam de R$ 956,25 a R$ 1.912,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco. Lolla Comfort Pass by Bradesco : O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Os preços do Lolla Comfort Pass durante a pré-venda variam de R$ 1.674,50 a R$ 3.349,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

: O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Os preços do Lolla Comfort Pass durante a pré-venda variam de R$ 1.674,50 a R$ 3.349,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco. Lolla Lounge Pass by Vivo: A Vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. O Lolla Lounge Pass by Vivo dá acesso aos três dias do festival em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os preços do Lolla Lounge Pass by Vivo durante a pré-venda variam de R$3.316,25 a R$ 4.272,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Preços

Inteira: válidos para qualquer fã do festival, sem nenhuma condição ou comprovação exigida;

válidos para qualquer fã do festival, sem nenhuma condição ou comprovação exigida; Meia-entrada: estão elegíveis maiores de 60 anos, aposentados, estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, jovens pertencentes a famílias de baixa renda (com idades de 15 a 29 anos), Pessoas com deficiência (e um acompanhante), profissionais das redes públicas estadual e municipais de ensino de São Paulo. Os beneficiários devem estar elegíveis ao benefício tanto no momento da compra, quanto no acesso ao festival;

estão elegíveis maiores de 60 anos, aposentados, estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, jovens pertencentes a famílias de baixa renda (com idades de 15 a 29 anos), Pessoas com deficiência (e um acompanhante), profissionais das redes públicas estadual e municipais de ensino de São Paulo. Os beneficiários devem estar elegíveis ao benefício tanto no momento da compra, quanto no acesso ao festival; Entrada social: também é uma opção válida para qualquer fã, que receberá um desconto de 45% no preço do ingresso inteiro mediante doação de R$ 20,00 para as instituições selecionadas pelo evento. A doação acontece por meio da plataforma Ticketmaster Brasil durante o fluxo de venda, de forma descomplicada. Esta categoria de preço estará disponível mediante disponibilidade de ingresso. Todos os ingressos adquiridos no site têm acréscimo de 20% de taxa de serviço.

* Os preços informados acima para os três setores consideram o desconto máximo concedido pelo festival. Terão acesso ao Lolla Pass por estes valores as pessoas que têm direito à meia entrada garantido por lei e que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito, pessoa física, do Bradesco, Bradescard, Next e Digio, de todas as bandeiras, e cartão de débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial. Este valor não inclui taxas de serviço de 20% para compras online.

