Luisa Sonza se reúne com outros artistas para show beneficente para o RS

Nomes como Pocad, Lexa, Pedro Sampaio e MC Melody já se prontificaram a ajudar; cantora tem usado as redes sociais para pedir ajuda ao Rio Grande do Sul

Reprodução/Instagram/@luisasonza Luisa Sonza



Luisa Sonza está reunindo toda a força possível para ajudar o Rio Grande do Sul, que é o estado natural da cantora. Ela compartilhou no X (antigo Twitter), que deseja realizar um show beneficente em prol das vítimas das fortes chuvas que atingem o estado. Entre os cantores confirmados para a apresentação estão Lexa, Pocah e Duda Beat. Ainda não há informações sobre datas ou local do evento. Luisa tem compartilhado diariamente sobre como auxiliar o Sul, bem como pedido de ajuda para o estado. “Eu quero fazer esse show beneficente pra arrecadar fundos pra essas famílias que perderam tudo, essas pessoas precisam reconstruir suas vidas depois, muitos perderam a casa. Eu não sei onde nem quando vou fazer, mas quero quanto antes”, escreveu a cantora.