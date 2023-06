Luiz Schiavon, fundador e tecladista da banda RPM, morre aos 64 anos

Informação foi divulgada no Instagram da banda através de um comunicado escrito pela família; cerimônia de velório será reservada para familiares e amigos próximos

Reprodução/Instagram @rpmoficial Músico estava lutando há quatro anos contra uma doença autoimune



O tecladista Luiz Schiavon, um dos fundadores da banda RPM, morreu nesta quinta-feira, 15, aos 64 anos. A informação foi divulgada no perfil da banda nas redes sociais, divulgado pela família. O músico estava lutando há quatro anos contra uma doença autoimune, que não foi revelada pela família. Segundo o comunicado, Schiavon teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu ao procedimento. A família anunciou que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos, pedindo para que fãs e imprensa respeitem a decisão. “Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. […] Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações”, diz o comunicado da família.