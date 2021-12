Luiza é consolada em velório de Maurílio, seu parceiro na música, no Maranhão

Cantora recebeu o apoio de amigos e da namorada, a ex-BBB Marcela McGowan; ela usou uma camisa do Flamengo, time que o sertanejo torcia

Reprodução/Instagram/imperatrizinforma/30.12.2021 Luiza recebeu o apoio de amigos e de Marcela McGowan, no velório de Maurílio



O velório do cantor Maurílio aconteceu nesta quinta-feira, 30, na cidade natal do sertanejo, Imperatriz, no Maranhão. Luiza, que quem ele fazia dupla sertaneja, não conteve a emoção e foi amparada por amigos e pela namorada, a ex-BBB Marcela McGowan, durante o velório. Ela estava usando uma camisa do Flamengo, time que seu parceiro na música torcia. A amizade dos artistas começou em 2016, quando Luiza, que é natural de Belo Horizonte, foi passar férias em Imperatriz e acabou cantando junto com Maurílio na festa de aniversário de uma amiga. Eles se deram tão bem que decidiram formar uma dupla sertaneja. Luiza e Maurílio começaram a carreira postando vídeos no YouTube, que fizeram tanto sucesso que logo eles começaram a ser convidados para fazer shows em bares do Sudeste maranhense.

Maurílio tinha 28 anos e estava internado desde o dia 15 de dezembro. Ele deu entrada em um hospital de Goiânia com dores no peito e dificuldade de respirar após um show que fez com Luiza. Durante o atendimento, ele sofreu paradas cardíacas e, posteriormente, foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. O quadro do cantor se agravou e ele acabou não resistindo. O sertanejo era casado com Luana Ramos, que após a morte do marido postou nas redes sociais: “Descansa meu amor, descansa… obrigada por tudo, obrigada por tanto”. Luiza ainda não se pronunciou publicamente sobre a perda do parceiro.