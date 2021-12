Maiara e Maraisa lamentam morte de Maurílio: ‘Perdemos mais um grande amigo’

Cantor morreu nesta quarta-feira, 29, após 15 dias internado com um tromboembolismo pulmonar

Reprodução/Twitter/MaiaraeMaraisa/27.12.2021 Maraisa lamentou morte de Maurilio



Maraisa, da dupla com Maiara, lamentou nesta quarta-feira, 29, a morte do cantor sertanejo Maurilio. O artista, que fazia dupla com Luiza, morreu aos 28 anos em decorrência de um tromboembolismo pulmonar. “Hoje, perdemos mais um grande amigo! Maurilio, um menino iluminado, da paz e de muitos sonhos! Um talento inigualável! Que você siga no caminho da luz e nos olhe aí de cima, porque tenho certeza de que você está no melhor lugar do mundo… Onde você merece estar! Te amo meu amigo!”, escreveu Maraisa em sua conta do Twitter. A cantora era uma das melhores amigas de Marília Mendonça, que também faleceu neste ano em um acidente de avião. “Obrigada por tudo que nos presenteou enquanto esteve conosco! Você foi um guerreiro! Mas agora Deus precisa de mais um anjo ao lado d’Ele! Siga em paz meu amigo! Gratidão por ter me dado a honra de compartilhar da sua amizade! Desejo toda força aos familiares e amigos!”, completou.

Maiara também publicou uma foto de Maurilio no Instagram e agradeceu pela amizade. “Amigo, você foi perfeito! Obrigada pela sua amizade, pela sua alegria, pelo ombro amigo, por ter deixado a gente fazer parte da sua vida, por sempre nos apoiar. Obrigado por ter sido o melhor exemplo de ser humano para a gente. Você sempre estará no meu coração. Descanse em paz. Te amo!”, escreveu. Maurilio estava internado desde o dia 15 de dezembro, em Goiânia, quando passou mal após um show e deu entrada no hospital com dores no peito e dificuldade para respirar. O velório será na cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde o cantor nasceu. Nas redes sociais, a dupla Simone e Simaria disseram que estão em oração pelos parentes, amigos e fãs do cantor. Os sertanejos Jorge e Mateus publicaram uma foto ao lado do artista. “Que Deus te receba Maurilio!”, diz a publicação.