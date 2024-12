Após acordo com Alcolumbre, Lula encaminha ao Senado 17 indicações para agências reguladoras

Governo tenta estreitar os laços com o senador do União Brasil, que deve assumir a presidência da casa lesgislativa e pode ter um papel crucial na condução de pautas governamentais no Congresso em 2025

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Nomes foram formalizados pela por publicação extra do Diário Oficial da União (DOU)



Na última segunda-feira (17), o governo federal brasileiro anunciou a indicação de 17 nomes para ocupar diretorias em agências reguladoras, além de mais dez vagas previstas para 2025. Nomes foram formalizados pela por publicação extra do Diário Oficial da União (DOU). As negociações estão sendo conduzidas diretamente com o senador Davi Alcolumbre, que deve assumir a presidência do Senado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca fortalecer sua relação com Alcolumbre, que pode ter um papel crucial na condução de pautas governamentais no Congresso.

Lula já havia manifestado sua preocupação em relação ao poder que os senadores exercem nas indicações, mas optou por dialogar para evitar a paralisia dos órgãos reguladores. Um entendimento foi alcançado em uma reunião que contou com a presença de Lula, Alcolumbre e outros líderes políticos, onde ficou decidido que o Senado teria prioridade nas nomeações.

Entre os nomes que estão em disputa, Eduardo Braga e Jaques Wagner estão na corrida por posições na ANEEL, enquanto Wadih Damous foi indicado para a ANS. Além disso, o governo também está negociando a nomeação de Leandro Pinheiro Safatle para a ANVISA. Lula vê Alcolumbre como um aliado estratégico, capaz de ajudar a mitigar a oposição no Senado. Atualmente, a base governista no Senado conta com 39 senadores, enquanto 29 se posicionam na oposição.

