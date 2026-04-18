Madonna faz aparição surpresa no Coachella durante show de Sabrina Carpenter

Antes da apresentação, a Rainha do Pop lançou a música ‘I Feel So Free’ de seu novo álbum ‘Confessions II’

Reprodução/YouTube Coachella As artistas cantaram 'Bring Your Love' que fará parte do novo álbum de Madonna



Madonna está de volta. Na madrugada deste sábado (18), a cantora de 67 anos fez uma aparição surpresa no show de Sabrina Carpenter no festival Coachella, considerado um dos maiores eventos de música do mundo, realizado anualmente em Indio, na Califórnia.

Sabrina deu a deixa para a entrada da veterana durante a canção Juno, quando costuma fazer alguma piadinha sexual no trecho em que canta “Você já tentou essa aqui?”. No lugar disso, surgiu Madonna no palco, ao som de Vogue, clássico de 1990.

As duas emendaram com Bring Your Love, dueto anunciado no palco e que fará parte do novo disco da rainha do pop, Confessions II, que chega às plataformas digitais em 3 de julho. A canção ainda não foi disponibilizada oficialmente.

Por fim, Madonna e Sabrina cantaram outro sucesso, Like a Prayer, de 1989. “Há exatamente 20 anos, eu me apresentei no Coachella”, disse Madonna. “Eu estava na tenda de dança e foi a primeira vez que cantei Confessions on a Dance Floor Pt. 1 nos Estados Unidos, e isso foi uma emoção enorme para mim”, lembrou.

“Vocês podem imaginar como é emocionante estar de volta 20 anos depois com as mesmas botas, o mesmo espartilho e a jaqueta que eu estava usando antes, uma jaqueta da Gucci. É como se o ciclo tivesse se fechado, sabe? É muito significativo para mim”, completou ela.

Madonna ainda agradeceu a Sabrina, cantora de 26 anos que se consolidou como uma das grandes forças do pop nos últimos anos, e reforçou que “o melhor da música é que ela une as pessoas.”

“É o único lugar onde as pessoas precisam deixar suas diferenças de lado. Deixar as desavenças de lado e todos simplesmente se divertirem juntos, certo? Estou muito feliz por fazer parte dessa experiência de cura que une as pessoas”, afirmou.

Nova música de Madonna

Pouco antes da aparição surpresa, na sexta (17), Madonna disponibilizou a primeira canção oficial de seu novo disco. Intitulada I Feel So Free, a música é uma faixa dançante que fala sobre se sentir livre em uma pista de dança.